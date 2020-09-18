Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор артисту, которого осудили на восемь лет колонии за смертельное ДТП, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сразу после приговора юрист подал краткую жалобу с просьбой отменить его. Апелляцию рассмотрят в Мосгорсуде, дата слушаний еще не назначена.

Напомним, что Эльман Пашаев защищал Михаила Ефремова во время предварительного следствия и судебного процесса. Однако после оглашения приговора актер не стал продлевать с ним договор и завил, что юрист его "подставил".

Как уже писал amic.ru, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

3 сентября актер признал свою вину в суде. Прокурор запросил для Ефремова наказание в виде 11 лет колонии общего режима. 8 сентября суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и назначил ему восемь лет колонии общего режима.