В Ярославской области задержали мужчину, который жестоко убил двух девочек

Полицейские в Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске. Об этом сообщили в СК РФ.

Тела двух сестер восьми и 13 лет 15 сентября нашла в квартире их мама. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве детей с особой жестокостью, а также об изнасиловании.

Подозреваемый – Виталий Молчанов, 41-летний сожитель матери убитых, к которому она переехала из Омской области. Ранее он был судим за особо тяжкие преступления и освободился зимой 2019 года.

Одним из мотивов совершения преступления называют ревность, которую мужчина выместил на детях. Подробности о его задержании не разглашаются.