СМИ: Правительство сократит бюджет на закупку лекарств от редких заболеваний

Россия снизит бюджет на закупку лекарств от редких болезней на 6,4 млрд рублей в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
В период с 2021 по 2023 год программа Минздрава "14 высокозатратных нозологий" недополучит чуть больше 19,5 млрд рублей. Ежегодно ее бюджет будет снижаться на 6,5% млрд, или 12%.
В отчете об исполнении бюджета сказано, что в 2019 году на реализацию программы направлено 56,09 млрд рублей. В соответствующем приказе Минздрава на 2020 год на закупку запланировано потратить в общей сложности 54 млрд.
UPD 11:40. Минфин России опроверг информацию. В ведомстве подчеркнули, что средства на программу "14 высокозатратных нозологий" заложены в полном объёме, без сокращения финансирования. В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд рублей, в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд рублей. В рамках данной программы оказывается помощь людям, страдающим от редких заболеваний.
Комментарии
Амик, ау, уже опроверг минфин это
Кудрин удивился миллиарды не потрачены
Федеральный бюджет надо смотреть, а не новости с сайтов копировать. Опровержения - это тоже новость с сайта - как доказательство не годится. Берете ФБ за предыдущий год и сравниваете с проектом ФБ 2021. Две цифры и всё - Споры закончены.
А хотя чему удивляться, это раньше журналисты могли официальные документы самостоятельно найти, как и нужные параграфы, строчки и прочитать, что же в оригинале там в них написано. Сейчас всё доступно в интернете, возьми скачай и проверь- даже этого не могут. Не могут перед публикацией проверить важную информацию. Тем более касаемую такого вопроса жизненно важного.
St,они даже редактор в компе не могут включить,что бы их безграмотность исправлял. дети информационной эпохи,блин.
ну и где комент?
капча остозвиздела,амбиции у амика непомерные.
журналисты пархатые
А не лучше бы было фейк вообще убрать с сайта?
за то увеличили средства на содержание пастухов, для контроля за овцами и баранами.
В одном документе указано так, а в другом по-другому. Это наводит на опредленные мысли.