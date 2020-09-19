СМИ: Правительство сократит бюджет на закупку лекарств от редких заболеваний

Россия снизит бюджет на закупку лекарств от редких болезней на 6,4 млрд рублей в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

В период с 2021 по 2023 год программа Минздрава "14 высокозатратных нозологий" недополучит чуть больше 19,5 млрд рублей. Ежегодно ее бюджет будет снижаться на 6,5% млрд, или 12%.

В отчете об исполнении бюджета сказано, что в 2019 году на реализацию программы направлено 56,09 млрд рублей. В соответствующем приказе Минздрава на 2020 год на закупку запланировано потратить в общей сложности 54 млрд.

UPD 11:40. Минфин России опроверг информацию. В ведомстве подчеркнули, что средства на программу "14 высокозатратных нозологий" заложены в полном объёме, без сокращения финансирования. В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд рублей, в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд рублей. В рамках данной программы оказывается помощь людям, страдающим от редких заболеваний.