Местами дожди. О погоде в Алтайском крае 19 сентября

Суббота в Алтайском крае будет по-осеннему теплой, но местами пройдут дожди. В последующие несколько дней в регионе немного потеплеет.

В крае температура воздуха 19 сентября составит от +15 до +20 градусов. По прогнозам метеорологов, местами по северу небольшие дожди.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.

В Барнауле, который празднует свой юбилей, день пройдет без дождей. Воздух днем прогреется от +15 до +17 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.

В следующие несколько дней в крае слегка потеплеет. К понедельнику местами температура воздуха достигнет +24 градусов. Осадки на время прекратятся.