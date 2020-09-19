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Собрали по крупицам. Как на Алтае создали один из лучших сельских музеев России

, ИА "Амител"
На родине Алексея Скурлатова собрали уникальную экспозицию о войне

"Музей Солдата Великой войны" в Налобихинской школе стал одним из лучших в России / Фото: amic.ru / Саша Соколов

"Музей Солдата Великой войны" Налобихинской средней школы признали одним из лучших в стране. Экспозиция заняла второе место среди сельских музеев на всероссийском конкурсе от "Единой России". Школа носит имя героя войны Алексея Скурлатова, который стал прототипом памятника русскому солдату-освободителю "Алеша" в Болгарии. Поздравить учителей и школьников с победой в Налобиху приехали руководители регионального отделения партии, а также волонтеры проекта "Победа в каждом из нас", который и зародился благодаря истории легендарного Алеши.

Простой и добродушный герой

Неофициальное название экспозиции в Налобихинской школе – "Музей Алеши". Герой войны Алексей Скурлатов родился в Налобихе и при жизни часто приходил к школьникам, которые по крупицам собирали военные артефакты.

Дети запомнили его в первую очередь не как легендарного воина-освободителя Алешу, а как простого, доброго и веселого дедушку, рассказала руководитель музея Елена Масляева.

История Скурлатова занимает особое место в экспозиции музея. Здесь можно проследить весь боевой путь героя, который воевал не только на родине, но и на Украине, в Молдавии, Румынии и Болгарии. Он несколько раз был ранен и контужен, а дважды его родственникам приходили с фронта похоронки. Но Алексей Иванович вернулся домой живым, с орденом Красной звезды, медалью "За отвагу" и орденом Великой Отечественной войны.

В школе хранятся личные вещи Скурлатова: его часы, мраморный подсвечник и любимый нож. Их музею передала дочь Нелли Алексеевна Куйрукова, дочь героя войны. Она тоже пришла поздравить школьников и учителей с заслуженной победой в конкурсе.

"Ребята здесь отличные и коллектив прекрасный. Здесь помнят не только Алексея Ивановича. На стендах память о многих ветеранах войны. Их близкие приходят в музей с гордостью, потому что героев не забыли. Низкий поклон ребятам за все", – рассказала Нелли Алексеевна.

Больше семисот человек отправились на фронт из Налобихинского сельсовета. Домой из них вернулось меньше половины. Теперь в музее хранятся фронтовые письма героев войны, макеты оружия тех времен, патроны и фляжки, найденные на полях сражений.

Вторые из трех тысяч

Музей Налобихинской школы занял второе место в номинации "Лучший сельский музей". И это при том, что заявки подали более трех тысяч школ, рассказал секретарь алтайского отделения "Единой России" Александр Романенко.

"Когда я был ребенком, музеи боевой славы были практически в каждой школе. Но перестройка сыграла негативную роль. Этих залов и уголков памяти просто не стало. Я благодарен учителям и ребятишкам Налобихинской школы за то, что им удалось сохранить память о героях. Хотел бы, чтобы на примере этого музея работа по восстановлению исторической памяти была продолжена. Сейчас мы это постепенно возрождаем. Спасибо и "Волонтерам Победы", которые оказывают нам всестороннюю помощь", – обратился к учителям и детям Романенко.

Руководителю музея он вручил приз за второе место – сертификат на 300 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на дальнейшее развитие музея, рассказала Елена Масляева. Она также подчеркнула, что, по сути, специально для победы в конкурсе ей с ребятами не пришлось ничего делать.

"Мы просто собрали все то, над чем долгое время работали. Общались с ветеранами, их родственниками, восстанавливали истории их боевого пути. Совместно с краевым поисковым отрядом "Высота" наши ребята выезжают в Карелию и привозят оттуда уникальные артефакты военных лет. Призовые деньги помогут нам и дальше расширять экспозицию, придумывать новые проекты. Ребята очень рады, уже даже составляют списки, что нужно музею. Узнают цены на палатки и другие предметы, которые нужны для поисков. Заметно, что победа вдохновила их и дальше заниматься исторической работой", – пояснила Масляева.

Отдельно эксперты отметили, как в музее работают с информационными технологиями. Книга памяти в Налобихе, которая хранит в себе истории местных фронтовиков, была издана со множеством ошибок и неточностей в датах и написании фамилий. Ребята все эти недочеты исправили и издали свою книгу памяти. Только уже в электронном варианте: чтобы ее можно было постоянно дополнять. Почитать ее можно на электронном планшете в музее.

Помнить тех, кто подарил свободу

Поздравить Налобихинскую школу приехали и участники проекта "Победа в каждом из нас". Ведь он появился благодаря семейной истории координаторов Максима и Екатерины Банных. Екатерина – двоюродная внучка Алексея Скурлатова.

"История о том, что Алексей Иванович стал прототипом памятника "Алеша" вдохновила наших координаторов собирать другие семейные истории жителей Алтайского края о подвигах наших дедов и прадедов. Поэтому проект "Победа в каждом из нас" неразрывно связан с именем Алексея Скурлатова. Я хочу поздравить с этой важной победой в конкурсе руководителя музея Елену Николаевну Масляеву, директора школы Веру Ивановну Киселеву. И, конечно, дорогого нашему сердцу и проекту человека – Нелли Алексеевну Куйрукову", – рассказал участник проекта Илья Кононов.

Нелли Алексеевна отметила, что "Волонтеры Победы" и участники проекта "Победа в каждом из нас" делают хорошую и полезную работу для всего края. Добровольцы регулярно проводят встречи со школьниками и рассказывают им не только историю Алеши, но и напоминают о подвигах многих других жителей Алтайского края, которые ценой своих жизней выковали для нас эту Победу.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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