Барнаульцам докучает колясочник, который попрошайничает на проезжей части

Барнаульцы в социальных сетях рассказали о колясочнике, который катается по проезжей части и мешает движению. Попрошайка подвергает опасности не только себя, но и водителей.
"И в дождь и в снег, и в холод и зной стоят попрошайки на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, создавая тем самым аварийную ситуацию, и никому до них нет дела", – написал один из пользователей в сообществе "Инцидент Барнаул".
В комментариях под постом пользователи написали, что замечали мужчину на коляске и на других перекрестках, а некоторые люди видели женщину на коляске, которая занималась тем же.
Рано или поздно в потоке машин эти люди могут пострадать, так как движение на Павловском тракте очень оживленное.
Комментарии
Всегда один вопрос был - а нафига вы подаете на дороге?
Всегда один вопрос был - а нафига вы подаете?
Так правильнее
а нафига вы подаете?
Так не подашь - не пропустит, наверное...
как и бабка у цума, у которой каждый день разные истории