Барнаульцам докучает колясочник, который попрошайничает на проезжей части

Барнаульцы в социальных сетях рассказали о колясочнике, который катается по проезжей части и мешает движению. Попрошайка подвергает опасности не только себя, но и водителей.

"И в дождь и в снег, и в холод и зной стоят попрошайки на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, создавая тем самым аварийную ситуацию, и никому до них нет дела", – написал один из пользователей в сообществе "Инцидент Барнаул".

В комментариях под постом пользователи написали, что замечали мужчину на коляске и на других перекрестках, а некоторые люди видели женщину на коляске, которая занималась тем же.

Рано или поздно в потоке машин эти люди могут пострадать, так как движение на Павловском тракте очень оживленное.