Виктор Томенко вручил барнаульцам государственные награды

18 сентября в Барнауле начались праздничные мероприятия, приуроченные к 290-летию города. На торжественной церемонии во Дворце культуры города Виктор Томенко вручил государственные награды России, пишет официальный сайт региона.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Виктор Томенко вручил заместителю главного конструктора по опытному производству Алтайского завода прецизионных изделий Анатолию Лебедеву.

Почетного звания "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации" удостоен слесарь-электромонтажник предприятия "Сибэнергомаш — БКЗ" Игорь Панов.

Почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" присвоено педагогу дополнительного образования Барнаульского городского детско-юношеского центра Надежде Гусевой.

Прядильщица Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая" Любовь Коваль удостоена почетного звания "Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации".

Водителю трамвая барнаульского предприятия "Горэлектротранс" Василию Осипову присвоено почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации". Знак "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" из рук Губернатора получил тренер барнаульской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Николай Гладских.

Учитель физики барнаульского лицея №124 Виктор Рыбицкий удостоен почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации", а заместитель главного инженера филиала публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" - "Алтайэнерго" Александр Ширяев получил знак и почетное звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации".

Благодарностью Президента Российской Федерации поощрена врач-невролог Городской больницы № 8 города Барнаула Сона Авакян.

Также в ходе своего выступления Виктор Томенко поделился планами по развитию краевой столицы. Планируется уделять больше внимания развитию всех видов инфраструктуры, в особенности транспортной. Большие усилия направлены на модернизацию аэропорта Барнаула, запланирована реконструкция железнодорожного вокзала. Развитие улично-дорожной сети проводится за счет реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В столице края продолжится благоустройство мест отдыха и общественных территорий, с которыми у многих горожан связаны торжественные, праздничные, особые дни жизни.