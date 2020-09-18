Такой день. Ирина Долгова под стражей и 40-миллионные долги районной больницы

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 18 сентября. Без коронавируса.

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой. Суд согласился с доводами следствия и отправил Долгову под стражу на два месяца.

Актер Владимир Селиванов, известный по роли в сериале "Реальные пацаны", в социальных сетях выложил ролик, на котором он заметил барнаульское "метро" (трамвай).

19 сентября в связи с празднованием 290-летия Барнаула в магазинах ограничат продажу алкоголя.

Угловская центральная районная больница не может закупить необходимые лекарства и расходные материалы из-за кредиторской задолженности в 40 миллионов рублей.

В Минсоцзащиты Алтайского края рассказали о том, кто может получить единовременную материальную помощь, которая компенсирует затраты на газификацию жилья.

Сотрудники полиции проводят проверку по информации о том, что неизвестный мужчина с бородой пытается завлечь детей у барнаульских школ. Его заметили у нескольких учреждений.

Власти Барнаула согласовали митинг против проведения в школах эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды и дистанционного обучения, который планируется провести 27 сентября в сквере имени Германа Титова.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям краевой столицы с просьбой соблюдать меры безопасности во время празднования 290-летия города 18 и 19 сентября.

Алтайская компания "Мария-Ра" попала в список 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.