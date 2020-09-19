Праздничные площадки в День города открылись в Барнауле

Торжественные мероприятия в честь юбилея Барнаула начались 19 сентября. Как следует из программы торжеств, в 10:00 открылось сразу несколько площадок.

На Нулевом километре можно посетить фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем", на площади Советов – спортивный праздник "Барнаул спортивный – город чемпионов", на пешеходной улице Мало-Тобольской – выставки "Город мастеров" и "Барнаул туристский".

Одновременно открылись праздничные площадки в районах краевой столицы. В Железнодорожном районе началась выставка цветов в сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной.

В Центральном районе в дополнение к аналогичной выставке запустили праздничную программу "Своим трудом ковали мы победу". Мероприятия проходят в парке "Центральном".

В Октябрьском районе раньше других торжеств откроется продовольственная ярмарка. Ее организуют в Парке спорта Алексея Смертина.

О том, какие праздничные мероприятия в Барнауле заслуживают отдельного внимания, читайте в материале amic.ru.