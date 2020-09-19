Виктор Томенко пообщался с барнаульцами на Дне города

Глава Алтайского края Виктор Томенко побывал в нескольких местах, где 19 сентября отмечают 290-летие Барнаула, и пообщался с участниками торжества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, губернатор посмотрел, как соревнуются горожане на площадке "Барнаул спортивный – город чемпионов", какие шедевры умеют делать жители региона (площадка "Город мастеров") и насладился фольклором национальных организаций (фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем").

Виктор Томенко высоко оценил художественные изделия ремесленников Алтайского края. Он отметил множество превосходных работ из дерева, камня, керамики и металла.

"Барнаул был горнозаводским поселком, центром производства серебра, в последующем он стал большим центром сельскохозяйственного региона. Послевоенное развитие города связано с промышленным, индустриальным ростом, – сказал губернатор во время общения с барнаульцами. – Я хотел бы, чтобы следующее десятилетие и столетие своего развития Барнаул прожил в поиске, обращаясь к новым возможностям, которые представляет современная жизнь. Например, это новые средства связи и ИТ-технологии".

Глава региона пожелал жителям благополучия, здоровья, счастья, удачи и дальнейших успехов.

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