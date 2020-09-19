Навальный рассказал о превращении в "Высшую Форму Существа"

Российский политик Алексей Навальный рассказал о том, как продвигается процесс выздоровления. Это его второй пост в Instagram после того, как он впал в кому.

По его словам, процесс постепенно продвигается. Если раньше ему с трудом удавалось вспоминать слова, то теперь он уже может самостоятельно прогуливаться по больнице.

Правда, ноги дрожат и поэтому при виде лестницы, если нужно попасть на один из верхних этажей, оппозиционер задается вопросом, где находится лифт.

"Много проблем ещее предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную, – рассказал Навальный. – Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, – человеком, который умеет быстро листать "Инстаграм" и без размышлений понимает, где ставить лайки".

Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию.

После версии об отравлении неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы в Евросоюзе потребовали от российских властей незамедлительно провести прозрачное расследование. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МВД с первых дней запустило доследственную проверку.

2 сентября немецкие СМИ распространили информацию, что Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". После этого в правительстве Германии заявили, что собираются связаться с Организацией по запрещению химоружия и вызвать посла РФ для беседы о ситуации с политиком.

17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального. В числе мер воздействия рекомендовали прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" и заморозить активы в Европе фигурантов расследований Навального, которые могли быть причастны к преступлению против него.