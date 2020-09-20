Станет теплее. Прогноз погоды в Алтайском крае на 20 сентября

В Алтайском крае в конце недели установится теплая погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

20 сентября днем температура воздуха составит от +18°C до +23°C (в Барнауле – от +19°C до +21°C). Это на три градуса теплее, чем в субботу. Утром возможен туман. Без осадков.

Ветер южный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 13 м/с.

Ранее amic.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд передал прогноз об аномальном потеплении в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.