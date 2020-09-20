В Барнауле откроют квест-комнату с виртуальной реальностью

21 сентября в 14:00 в ТЦ "Пионер" состоится открытие квест-комнаты "Знаменосцы Победы" с виртуальной реальностью, сообщили amic.ru в пресс-службе Алтайского центра развития добровольчества.

Все желающие могут прийти и совершенно бесплатно узнать о всех штурмовых и разведывательных группах, которые с 30 апреля по 2 мая пытались водрузить свои знамена на Рейхстаг, и кому из них это удалось.

"У всех на слуху сейчас лишь два символа, две великие фамилии – Егоров и Кантария. Однако со своими знаменами шли и другие бойцы", – уточнили организаторы.

Посетители могут не только расширить свои познания о Великой Отечественной войне, но и подать информацию на поиск сведений о ветеране или разместить имеющуюся информацию о нем в базе Бессмертного полка России.

Кроме того, сотрудники площадки помогут всем желающим записать видеоролик с рассказом о ветеране, который в дальнейшем попадет на YouTube-канал "Бессмертного полка" или отзывом о работе площадки.

Гости квест-комнаты также могут попросить сотрудников проконсультировать их по вопросу поиска информации о ветеранах и оказать помощь в этом деле.

Активных участников событий ждут презенты. Главный приз – шлем виртуальной реальности.

Напомним, 30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Красное знамя Победы. Именно оно стало символом победы над нацизмом и падения преступного режима Гитлера. Знамя Победы несла группа из трех бойцов, возглавляемая старшим сержантом Ивановым.

Иванов получил смертельное ранение при прорыве к верхним этажам здания. Но сержант Егоров и младший сержант Кантария, которых прикрывали их однополчане, смогли водрузить знамя. Поздним вечером 30 апреля 1945 года над крышей Рейхстага затрепетал красный флаг, а вслед за этим было поднято еще два.