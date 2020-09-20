Больше шести тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 6 148 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Суточный прирост увеличился на 0,6%, а общее число зараженных коронавирусом достигло 1 103 399 человек. Выздоровели за прошедшие сутки 2 895 человек, а с начала пандемии общее число выздоровевших составило 909 357.

Скончались за сутки в России 79 пациентов (19 418 с начала пандемии).

Алтайский край с показателем 73 новых инфицированных расположился на 26-й строчке среди всех регионов России. В лидерах по ежесуточному приросту Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ростовская область.