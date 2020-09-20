Ученые выяснили возможную причину возникновения мигрени

Японские ученые установили одну из возможных причин возникновения мигрени. Результаты исследования опубликовали на сайте Токийского медицинского и стоматологического университета (TMDU).

На сегодняшний день нет эффективного способа лечения мигрени и понимания природы болезни, однако работа ученых позволила установить, что в основе всего может лежать перенапряжение нейронов.

Исследователи блокировали у мышей переносчик GLT-1, и кортикальная депрессия, с которой связано возникновение мигрени, происходила чаще, пишут "Известия".

"Если окажется, что у людей с мигренью нарушена работа GLT-1, то лекарственная терапия, направленная на увеличение обратного захвата глутамата, может быть эффективным вариантом лечения", – отметили авторы работы.