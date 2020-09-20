В ГИБДД рассказали подробности о грузовике со свеклой, который опрокинулся на Алтае

Еще днем 20 сентября очевидцы рассказывали о грузовике со свеклой, который перевернулся на трассе в Алтайском крае и засыпал всю дорогу. Подробности происшествия раскрыли в ГИБДД.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел около 13:30 на трассе А-322 в Калманском районе.

"По предварительным данным, водитель большегруза, мужчина 1977 года рождения, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание большегруза. Водитель не пострадал", — рассказал представитель пресс-службы ГИБДД.

Открытым остается вопрос о том, как проезжую часть будут очищать от такого количества свеклы.