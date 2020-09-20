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Тело самовольно захороненного младенца обнаружили в Подмосковье

, ИА "Амител"
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия
Фото: versiya-info.ru

Фото: versiya-info.ru

Следователи нашли могилу самовольно захороненного младенца в подмосковном Серпухове. По предварительным данным, 20-летняя мать зарыла тело своего месячного сына возле деревни Лукино, пишет РИА Новости .

"В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группы обнаружена могила, из которой извлечено тело младенца без видимых признаков насильственной смерти. По окончанию осмотра назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка", — говорится в сообщении Следственного комитета. 

Мать младенца опрошена, составлен акт о социально-бытовых условиях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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