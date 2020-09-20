Молодежный театр Алтая обновил технику к новому сезону

В Молодежный театр Алтая доставили два проекционных экрана размером 5х2,8 и 5,2х3 метра, которые изготовили в Австрии. Об этом сообщает официальный сайт региона.

В Минкульте отметили, что деньги на модернизацию театр получил в рамках проекта "Культура малой родины".

В августе по этой программе в большом зрительном зале установили новые сабвуферы и динамики D.A.S. Audio. Также уже разместили приобретенные пять прожекторов Eurolite Theatre и два мощных вращающихся световых прибора Robe Robin. Их будут использовать во время показа трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет", премьера которого состоится 24 и 25 сентября.