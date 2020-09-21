Алтайские легкоатлеты заработали несколько медалей на командном чемпионате России

19 и 20 сентября в Сочи на стадионе имени Славы Метревели ФГБУ "Юг Спорт" проходил командный чемпионат России по легкой атлетике. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

В первый день на старт вышли четыре спортсмена из Алтайского края, и все они заняли призовые места. Коронная дистанция 400 м принесла очередную победу Полине Миллер (52,63 секунды). На "полуторке" Евгений Кунц уступил лидеру меньше двух десятых секунды и завоевал "серебро".

Сергей Шубенков подтвердил статус лучшего российского барьериста, финишировав с результатом 13,34 секунды. На дистанции 100 метров с барьерами третье место заняла Виктория Погребняк (13,77 секунды).