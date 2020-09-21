Маральник повторно зацвел на Алтае

Цветение маральника, которое классически открывает туристический сезон весна-лето, дало сбой: увидеть цветущее растение в Чемальском районе можно и сейчас.

"Чудо природы! В сентябре цветет маральник! Это просто невероятно! Ждем в гости, и вы увидите все своими глазами!" – говорится под постом в Instagram.

Несмотря на то, что из-за одноименного праздника цветение маральника чаще всего ожидают весной, экологи отмечают, что растение нередко цветет и повторно.

Так, в августе amic.ru уже писал о повторном цветении маральника. Тогда священник Александр Микушин назвал это явление чудом.

"В Горном Алтае второй раз зацвел маральник (багульник)! Из-за такой солнечной погоды, ранней весны и жаркого лета. Чудо!" – написал Микушин.