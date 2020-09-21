Дана Борисова в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ рассказала о том, как Анастасия Волочкова попала в Турцию в начале сентября. Высказыванием она только подогрела давний конфликт с балериной.

"Анастасия поехала аниматором в Турцию, потому что ей на халяву разрешили покормиться за общим столом. Ей совершенно наплевать, пошел ее ребенок в школу или не пошел. Она год сидела дома. И тут ей предложили Турцию. Все включено: алкоголь, креветки, шпинат. Она, естественно, рванула туда", – сказала Борисова.

Сама Волочкова в это время пытается получить от Борисовой компенсацию за поруганное имя. По словам Даны, более 50 тысяч рублей балерина от нее не получит, пишет "Рамблер".