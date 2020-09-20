Такой день. Смертельное ДТП на Павловском тракте и барнаульцы, недовольные автобусами

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 20 сентября. Без коронавируса.
ДТП в котором, по словам очевидцев, погибли четыре человека, произошло на Павловском тракте. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением и столкнулся со стоящим грузовиком.
20 сентября в День памяти Германа Титова в селе Полковниково состоялось открытие бюста космонавта.
Барнаульцы оказались недовольны работой общественного транспорта в День города. Некоторые не могли выехать из центра несколько часов.
В краевой столице из-за аварии у "Ноева ковчега" образовалась пирамида из машин. Обошлось без пострадавших.
Барнаулец обиделся на своего друга и решил его ограбить.
Гид по Чуйской степи и горам на своей странице в Instagram пожаловалась на туристов, которые бросили матрас с постельными принадлежностями в Гейзеровое озеро и снимали это с дрона.
Большой материал amic.ru о том, как прошло празднование Дня города.
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