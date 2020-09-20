Такой день. Смертельное ДТП на Павловском тракте и барнаульцы, недовольные автобусами

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 20 сентября. Без коронавируса.

ДТП в котором, по словам очевидцев, погибли четыре человека, произошло на Павловском тракте. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением и столкнулся со стоящим грузовиком.

20 сентября в День памяти Германа Титова в селе Полковниково состоялось открытие бюста космонавта.

Барнаульцы оказались недовольны работой общественного транспорта в День города. Некоторые не могли выехать из центра несколько часов.

В краевой столице из-за аварии у "Ноева ковчега" образовалась пирамида из машин. Обошлось без пострадавших.

Барнаулец обиделся на своего друга и решил его ограбить.

Гид по Чуйской степи и горам на своей странице в Instagram пожаловалась на туристов, которые бросили матрас с постельными принадлежностями в Гейзеровое озеро и снимали это с дрона.

Большой материал amic.ru о том, как прошло празднование Дня города.