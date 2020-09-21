Против протестующих в Бресте применили слезоточивый газ

Сотрудники милиции в Бресте сделали предупредительный выстрел в воздух и применили слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает РИА "Новости".
В ролике, которое распространяется в соцсетях, видно, как протестующие и сотрудники ОМОНа идут навстречу друг к другу. В какой-то момент участники акции начинают разбегаться, и слышится хлопок, похожий на выстрел.
"Использовано было не оружие, а спецсредство <...> — для предупреждения и предотвращения нападения на сотрудников", – прокомментировали ситуацию в МВД.
Слезоточивый газ, по словам пресс-секретаря ведомства, распылили для того, чтобы пресечь противоправные действия. После этого начались задержания.
Комментарии
Слезоточивый газ, по словам пресс-секретаря ведомства, распылили для того, чтобы пресечь противоправные действия.
Противоправные действия, походу там совершил, булбэмэн когда поменял себя с оппонентом на выбора в результатах. А народ прав, возмущается, таким наглым надуваловом.
Противоправные действия, походу там совершил, булбэмэн когда поменял себя с оппонентом на выбора в результатах. А народ прав, возмущается, таким наглым надуваловом.
+++++++++++++
Щас Дядька оправится и щелбанов надаёт ! ))
Главная новость на сегодня: "Консорциум журналистов-расследователей рассказал об офшорных сделках «друзей Путина» на миллионы долларов"