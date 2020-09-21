В Республике Алтай выявили 31 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 31 новый случай коронавируса, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

"Коронавирус подтвердился у 23 жителей Онгудайского района, в том числе у трех детей, и у восьми жителей города Горно-Алтайска. 23 новых случая выявлены по контакту с ранее заболевшими, в восьми случаях диагностированы симптомы заболевания", – говорится в сообщении.

С учетом этого в Республике Алтай насчитывается 2977 инфицированных. При этом выздоровели из этого числа 2314 человек, 20 из которых – за последние сутки.

Кроме того, в регионе скончался 59-летний пациент с COVID-19, у которого врачи также диагностировали коронавирусную пневмонию и отметили другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний.

Таким образом, общее количество летальных случаев достигло 16. От коронавируса скончались 14 человек, двое – по иным причинам.