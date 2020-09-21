Новый адвокат Ефремова рассчитывает на условный срок подзащитному

Новый адвокат актера Михаила Ефремова, Владимир Васильев, попросит суд пересмотреть приговор и назначить его подзащитному условный срок. Об этом он рассказал ТАСС.

"Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок, – заявил Васильев. – Такие условия есть".

По его словам, в деле имеются смягчающие обстоятельства. В их числе признание Ефремовым своей вины.

Васильев уточнил, что апелляцию подадут не раньше, чем через месяц.

Как уже писал amic.ru, 8 сентября суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого артист заявил, что представлявший на тот момент интересы артиста адвокат Эльман Пашаев "подставил" его.

Резонансная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Тогда его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, за рулем которого находился Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм мужчина скончался в больнице.