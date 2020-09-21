Новый адвокат Ефремова рассчитывает на условный срок подзащитному

Новый адвокат актера Михаила Ефремова, Владимир Васильев, попросит суд пересмотреть приговор и назначить его подзащитному условный срок. Об этом он рассказал ТАСС.
"Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок, – заявил Васильев. – Такие условия есть".
По его словам, в деле имеются смягчающие обстоятельства. В их числе признание Ефремовым своей вины.
Васильев уточнил, что апелляцию подадут не раньше, чем через месяц.
Как уже писал amic.ru, 8 сентября суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого артист заявил, что представлявший на тот момент интересы артиста адвокат Эльман Пашаев "подставил" его.
Резонансная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Тогда его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, за рулем которого находился Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм мужчина скончался в больнице.
Комментарии
Новая надежда, новая авантюра.
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Миша, вывалившись из машины, сразу сказал: "У меня бабла ....., я его [пострадавшего] вылечу"
Писали, что не он был за рулем, а его лепший друг, тоже не из простых. Но Евремов ничего не помнит. И Пашаев к тому другу ездил, намекая на совесть, до суда.
А давайте этого убийцу вообще отпустим, ну подумаешь убил человека, с кем не бывает.
"Писали, что не он был за рулем, а его лепший друг, тоже не из простых. Но Евремов ничего не помнит. И Пашаев к тому другу ездил, намекая на совесть, до суда."
неужели есть кто-то кто верит в эту чушь
21.09.2020 09:41
друк
Пашаев интервью давал по этому поводу, но это мало кто заметил во всеобщем оре на бухого Евремова. В этом случае он тоже виноват, что доверил руль пьяному товарищу, но никак не на 8 лет.
21.09.2020 09:36
- гость -
Это же не на пустынной трассе произошло. Не мог тот человек скрыться незамеченным. Всяко бы кто-то увидел бы.
21.09.2020 09:49
ГостьЯ
Ну увидел и что? Сразу побежал докладывать? У Евремова друзья очень известные и довольно влиятельные.
21.09.2020 10:02
- гость -
не докладывать,а выложить инфу в нет.Тем более как утверждается тот человек довольно известный.И уж если в сеть выкладывают каждый чих простой люд, то мимо пьяных звездей никто бы не прошел.Так и случилось, но в кадре светился только Ефремов?А второй фантомас?Сбёг?Тем более непонятно, почему?Если Ефремов не мог передвигаться без посторонней помощи,то вторая знаменитость улизнула,знач была тверезее.Чего тогда было бежать?Может снова Обама был с Ефремовым?А никто его не заметил потому, что было уже довольно темно,а в темноте как известно афронегров заметить оч трудно.Или Ефремов разглядел свое отражение в зеркале и посчитал, что в машине двое.
заработал- получи, пусть сидит.
21.09.2020 10:17
- гость -
не докладывать,а выложить инфу в нет.
Не все же такие дети, что увидел, то и выложил. И толку, что он выложит. Кто ему бы поверил? Короче там дело темное. Пусть адвокаты разбираются.
Да хватит уже про эту оперу писать. Никто ему ничего не скосит. Закон един для всех. Меньше чем 8 лет за убийство человека находясь за рулем никому сейчас не дают. А таким известным я бы еще 10-ку сверху накидывал. Не жалко!