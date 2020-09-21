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Эксперт рассказал, что нельзя писать в примечании к переводу на банковскую карту

, ИА "Амител"
Лучше всего указывать, что пересылаемые деньги – это подарок
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

При переводе денег на банковскую карту в графе "назначение платежа" лучше всего прописывать слово "дарение" и любые другие примечания, указывающие на подарок, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Самым безопасным вариантом комментариев при переводе на карту будут слова "дарение" или "к празднику". Преимущество такого назначения платежа состоит в том, что дарение – некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются", – сказал он.

При этом Редин в целях безопасности рекомендует не упоминать слова в примечаниях к переводам, связанных с наркотиками, коррупцией и терроризмом. Список запрещенных слов нигде не опубликован, но это не значит, что они не привлекут внимание надзорных органов.

"За перевод 300 рублей с сообщением другу-шутнику "наркоману на дозу" вашу карту вряд ли заблокируют, но все-таки лучше не играть с огнем и бдительными органами правопорядка", – отметил эксперт.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.09.2020 11:01
- гость -

учитывая что у нас каждый день праздник - реально писать всегда - "к празднику!"

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