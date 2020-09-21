Юрий Стоянов рассказал, какого размера у него пенсия

Российский актер Юрий Стоянов в беседе с журналистом рассказал о размере своей пенсии, пишет издание ura.ru.

Артист отметил, что сумма его основного пенсионного пособия составляет порядка 23 тысяч рублей в месяц. При этом он также получает надбавки за звание народного артиста России в размере 30 тысяч рублей и "несколько тысяч" за несовершеннолетнюю дочь.

"В общей сложности со всеми выплатами получается 61 000 рублей", – рассказал актер.

Однако Стоянов признался, что часть выплат он потеряет со следующего года, когда его дочери исполнится 18 лет.

Напомним, в 2020 году некоторые российские деятели культуры уже озвучивали размеры своих пенсий. Так, народный артист РСФСР Лев Лещенко сообщил, что получает от государства 30 тысяч рублей. Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович признался, что ему ежемесячно платят 23 тысячи рублей, а юморист Евгений Петросян рассказал о пособии в размере 20 тысяч рублей.