Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал, кому может быть противопоказана вакцина от коронавируса. Его слова приводит RT.

"Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. В первую очередь мы, безусловно, ориентируемся на указания Минздрава после третьей фазы исследований вакцины", – сказал эксперт.

Караулов также отметил, что изучение COVID-19 представляет собой "бесконечный процесс", который связан с совершенствованием диагностики и лечения. По его словам, Минздрав не случайно выпустил уже восемь временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению инфекции, а во всем мире разрабатывается около 100 вакцин.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается 30,9 млн случаев коронавируса и 959 тысяч смертей. В тройке лидеров по числу заболевших находятся США (6,7 млн человек), Индия (5,4 млн) и Бразилия (4,5 млн). Россия (1,09 млн) по-прежнему располагается на четвертой строчке.