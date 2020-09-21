В двух барнаульских поселках провели освещение и построили тротуары

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

По проекту поддержки местных инициатив в пригороде Барнаула сделали освещение и тротуар. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы прошли в поселках Центральный и Березовка.

Так, в Центральном дорожники обустроили пешеходную зону площадью 1,2 квадратного километра по переулку Благодатному. Стоимость работ составила около 2 миллионов рублей, 200 тысяч из которых – деньги местных жителей и предпринимателей.

В Березовке построили линии наружного освещения протяженностью 811 метров – это 26 фонарей. Работы обошлись более чем в 1,2 миллиона рублей. 150 тысяч из этой суммы составило софинансирование жителей и юрлиц.