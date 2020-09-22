Вторник, 22 Сентябрь, 10:09

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,04
€ 90,01
15°


1109595 +0
Обь
128см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Москва не в лидерах. Центробанк назвал, где в России больше всего кредиторов

, ИА "Амител"
Эксперты сравнили активность заемщиков в зависимости от возраста и региона

Банк России опубликовал статистику, кто в России чаще всего берет кредиты и в каких регионах кредиторов больше. Наиболее активные заемщики – это люди от 30 до 40 лет: на них приходится около 40% всех кредитов. А те, кто младше 25 лет, чаще обращаются в микрофинансовые организации. 

Где в России чаще берут кредиты?

Интересно, что большую закредитованность населения отметили далеко от столицы России. Например, ипотеку чаще берут в Тюменской (8,9%) и Новосибирской (7,1%) областях. Для сравнения: в Москве и Московской области доля населения с ипотекой составляет 6%.

Что касается заемщиков МФО, лидерами стали Республика Тыва (13,6%) и Республика Алтай (8,4%). В Омской области доля около 4,9%, в Москве и Московской области – только 3,9%.

Часто бывает, что у заемщика больше одного кредита. Таких около 12,8 млн человек (54%), сообщает ЦБ РФ. Большинство клиентов МФО (73%), наоборот, имеют только один заем.

Почему молодые люди чаще обращаются в МФО?

Это связно с тем, что у молодых клиентов нет кредитной истории, из-за чего банки менее охотно кредитуют их, поясняют в докладе ЦБ РФ.

Примерно 14% клиентов МФО – заемщики от 18 до 25 лет, на них приходится 9% общего долга. В банковском сегменте доля таких заемщиков не превышает 6%, а долг – 2,5%.

При этом особенной популярностью при обращении в МФО пользуется заем под залог ПТС. Помимо выгодной процентной ставки, такой вариант кредитования очень удобен: деньги можно получить срочно, а машина остается у собственника.

Как выбрать МФО?

Выбирайте организацию, входящую в реестр ЦБ РФ, например, финансовую группу "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). 

В МФО можно выгодно получить даже крупные суммы – до 500 тысяч рублей. Например, взяв заем под залог автомобиля. Сотрудники компании оформят документы в течение часа: вы получите деньги в день обращения, а машина останется у вас.

Узнать больше о займах и кредитах и получить консультацию можно по телефону 8-800-302-83-63. А рассылка от финансовой группы "Содействие" поможет оставаться в курсе новых событий в мире финансов.

Офис финансовой группы "Содействие":
Адрес: ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)
Тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)
График работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00 
Сайт
"ВКонтакте"
Facebook
"Одноклассники"
Instagram
Twitter

ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на сентябрь 2020 года.

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
10:03
Москва не в лидерах. Центробанк назвал, где в России больше всего кредиторов 0
09:54
Еще один аптечный пункт для льготников открыли в Барнауле 0
09:46
Жителей Барнаула приглашают на уборку сквера 1
09:30
Отопительный сезон стартует в Барнауле 4
09:19
Эксперт рассказал об опасностях хранения пенсии на банковской карте 6
09:05
Восьмибалльное землетрясение произошло в Сибири 0
08:51
Бийчанка, которая боролась с масочным режимом, переключилась на вышки связи 7
08:40
Экономист назвал доход, необходимый для российских семей с детьми 9
08:27
Число случаев COVID-19 в Горном Алтае превысило 3 тысячи 0
08:14
Уже не смешно. Барнаульский чиновник Новиков завалил жалобами кемеровский суд 27
08:01
Да будет ярмарка. На окраине Барнаула построят новый фермер-центр 0
07:32
Пройтись по Рейхстагу. В Барнауле открылась квест-комната с дополненной реальностью 1
07:18
Прощание с погибшей на Павловском тракте семьей пройдет 23 сентября 12
07:03
Лендлорд из Покровки. Алтайский депутат вошел в топ крупнейших землевладельцев страны 5
06:49
Двоих рецидивистов подозревают в ограблении подростка в Барнауле 3
06:33
Костры сентября. Яркий и нежный фоторепортаж из барнаульского дендрария 0
06:16
Барнаульцы обеспокоены вырубкой леса у станции Ползуново 6
06:01
Постепенное похолодание. О погоде в Алтайском крае 22 сентября 1
01:07
Стоп-кадр. Очередь на КТ легких в Диагностическом центре Алтайского края в час ночи 14
23:48
Такой день. Новые подробности аварии на Павловском тракте и отставка министра 0
23:13
Мошенники предложили пенсионерке из Барнаула компенсацию за лекарства и обманули ее 0
22:45
Барнаульское "Динамо" на домашнем стадионе обыграло нынешнего лидера первенства ПФЛ 0
22:18
В Сети появилась видеозапись смертельной аварии на Павловском такте 10
21:43
Онищенко назвал опасность введения четырехдневной рабочей недели 12
21:14
Пять человек пострадали при столкновении двух маршруток в Барнауле 1
20:43
В Госдуме предложили компенсировать затраты на частные детсады 2
20:11
Жители Бийска обеспокоены состоянием одной из детских площадок города 1
19:40
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 176 2
19:10
Адвокат заявил, что смерть Тесака не является самоубийством 2
18:53
Алтайский край вошел в десятку регионов с лучшими показателями потребления 0
18:08
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым планирует создать фонд памяти Сергея Захарова 4
17:51
Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края ушел в отставку 8
17:50
Барнаульцев приглашают сдать бесплатно тест на ВИЧ 0
17:38
Сотрудники барнаульского аэропорта получили награды от президента России 4
17:25
Отопительный сезон стартовал в Рубцовске 0
17:14
ДТП в Барнауле на Павловском тракте. Что известно об аварии, в которой погибла семья? 14
17:01
Волейболисты "Университета" не сумели завоевать Кубок 75-летия Победы 0
16:53
Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае резко похолодает и пойдет снег 0
16:40
Улетели, но обещали вернуться. Виктор Томенко проводил "Стрижей" 8
16:27
Еще один алтайский министр собирается покинуть свой пост 6
16:14
Вспышка COVID-19 произошла еще в одном алтайском медучреждении 11
16:02
Вакцину от коронавируса в Алтайском крае испытают на медиках 5
15:55
Алтайские единороссы подвели предварительные итоги проекта "Городская среда" 2
15:38
Роспотребнадзор спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае 9
15:26
В России выявили почти 6,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки 0
15:15
Дров меньше, тепла больше. Как в Барнауле производят уникальные печи-трансформеры 2
15:03
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько школ и классов закрыты на карантин в Алтайском крае 6
14:54
Десять лучших экранизаций произведений Стивена Кинга 28
14:41
В Горном Алтае нашли тело пропавшей туристки из Новосибирска 0
14:29
Тормозил машину рукой. Появилось видео наезда на велосипедиста в Бийске 22

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.