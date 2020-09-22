Москва не в лидерах. Центробанк назвал, где в России больше всего кредиторов

Банк России опубликовал статистику, кто в России чаще всего берет кредиты и в каких регионах кредиторов больше. Наиболее активные заемщики – это люди от 30 до 40 лет: на них приходится около 40% всех кредитов. А те, кто младше 25 лет, чаще обращаются в микрофинансовые организации.

Где в России чаще берут кредиты? Интересно, что большую закредитованность населения отметили далеко от столицы России. Например, ипотеку чаще берут в Тюменской (8,9%) и Новосибирской (7,1%) областях. Для сравнения: в Москве и Московской области доля населения с ипотекой составляет 6%. Что касается заемщиков МФО, лидерами стали Республика Тыва (13,6%) и Республика Алтай (8,4%). В Омской области доля около 4,9%, в Москве и Московской области – только 3,9%. Часто бывает, что у заемщика больше одного кредита. Таких около 12,8 млн человек (54%), сообщает ЦБ РФ. Большинство клиентов МФО (73%), наоборот, имеют только один заем. Почему молодые люди чаще обращаются в МФО? Это связно с тем, что у молодых клиентов нет кредитной истории, из-за чего банки менее охотно кредитуют их, поясняют в докладе ЦБ РФ. Примерно 14% клиентов МФО – заемщики от 18 до 25 лет, на них приходится 9% общего долга. В банковском сегменте доля таких заемщиков не превышает 6%, а долг – 2,5%. При этом особенной популярностью при обращении в МФО пользуется заем под залог ПТС. Помимо выгодной процентной ставки, такой вариант кредитования очень удобен: деньги можно получить срочно, а машина остается у собственника. Как выбрать МФО?

Выбирайте организацию, входящую в реестр ЦБ РФ, например, финансовую группу "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

В МФО можно выгодно получить даже крупные суммы – до 500 тысяч рублей. Например, взяв заем под залог автомобиля. Сотрудники компании оформят документы в течение часа: вы получите деньги в день обращения, а машина останется у вас.

Узнать больше о займах и кредитах и получить консультацию можно по телефону 8-800-302-83-63. А рассылка от финансовой группы "Содействие" поможет оставаться в курсе новых событий в мире финансов.

Офис финансовой группы "Содействие":

Адрес: ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)

Тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)

График работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на сентябрь 2020 года.