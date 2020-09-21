Барнаульцев приглашают сдать бесплатно тест на ВИЧ

В Алтайском крае проходит всероссийская акция "Тест на ВИЧ: экспедиция", сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава.

22 сентября жители Барнаула и Новоалтайска могут пройти бесплатно анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Анализ занимает всего десять минут и показывает предварительный результат наличия вируса с точностью до 99%.

"В случае положительного результата тестируемому будет выписано направление на более подробное и бесплатное обследование в Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", – уточнили в ведомстве.

22 сентября с 12:00 до 18:00 тесты будут делать в Барнауле (площадь Советов, проспект Ленина, 57, рядом с гостиницей "Центральная") и Новоалтайске (парковка рядом с ТЦ "Магнит", 7-й микрорайон, 3а).

23 сентября пройдет закрывающее мероприятие в краевой столице. Подробности акции можно узнать здесь.

Ранее тестирование прошли жители Бийска и Рубцовска. В Бийске из 151 человека положительным результат оказался у 7% тестируемых, в Рубцовске из 185 человек – у 4%.