13 кандидатов претендуют на пост главы Каменского района

13 кандидатов подали документы, чтобы принять участие в конкурсе на пост главы Каменского района, сообщает "Политсибру".

Наиболее молодые из них – исполняющая обязанности главы района Евгения Гордиенко (39 лет), зампредседателя комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин (40 лет), зампредседателя Каменского районного Собрания депутатов Иван Панченко (40 лет), директор ООО "Сибавто" Вячеслав Аксенов (41 год), главный специалист территориального отдела регионального Роспотребнадзора Павел Глотов (41 год) и бывший замглавы Каменского района Борис Кайзер (42 года).

Самыми возрастными кандидатами стали пенсионеры Александр Пустовар (66 лет), Владимир Осадченко (63 года) и бывший замглавы Камня-на-Оби Валерий Юдкин (63 года).

Кроме того, на пост претендуют мастер РЭС Александр Гладушкин (53 года), исполнительный директор ООО "Агрохолдинг "Солтон" Евгений Ермаков (48 лет), индивидуальный предприниматель Сергей Кумоняев (48 лет) и преподаватель Каменского педагогического колледжа Елена Шевелева (48 лет).

21 сентября комиссия рассмотрит поданные документы и примет решение, кто из претендентов на должность подходит по всем параметрам и, следовательно, проходит в следующий этап конкурса.

Напомним, 24 августа 2018 года суд отстранил главу района Федора Найдена от исполнения своих обязанностей. Тогда депутаты временно назначили на этот пост его заместителя – Евгению Гордиенко. 23 октября 2019 года треть депутатов выступили за снятие ее с поста и назначении другого заместителя главы администрации – Алексея Жихаренко.

После этого было назначено опросное голосование. За Жихаренко проголосовали 12 депутатов, один был против, еще пятеро не голосовали. Но этого было достаточно для принятия решения.

Позже на должность вновь вернули Гордиенко, но ее полномочия истекли 1 августа. Из-за разногласий в депутатском корпусе продлить их удалось только спустя две недели.