Для достижения хотя бы среднего уровня качества жизни семьям из России нужно зарабатывать как минимум 60 тысяч рублей на человека, заявил экономист Антон Любич в беседе с порталом ura.ru.
"Классический средний класс, который нам показывают в американских фильмах, с учетом разницы цен и всеми поправками на российские реалии – это 60 тысяч рублей на человека", – сказал он.
Таким образом, если говорить о семье, где два родителя и один ребенок, то для комфортной жизни понадобится 180 тысяч рублей. Семье с тремя детьми нужно уже 300 тысяч. При этом если оба взрослых работают, то к этой сумме следует добавить расходы на няню, а это уже 350 тысяч рублей в месяц, отмечает эксперт.
Любич подчеркивает, что такой уровень жизни могут себе позволить лишь 12,4% россиян, поскольку средняя зарплата в РФ составляет 40 тысяч рублей. В таком случае при общем доходе семьи в 80 тысяч они могут завести только одного ребенка и тратить по 20 тысяч на человека при учете помощи своим родителям. Следовательно, в сравнении США, россияне живут в 11 раз хуже.
"Если мы поставим планку, при которой в Америке живет треть населения, 33%, то у нас это будет 100 тысяч на человека. И таких у нас останется 3,4%. То есть в 11 раз меньше, чем в Америке", – констатировал эксперт.
Комментарии
Классный экономист))) такие подсчеты и хотелки любой грузчик сделает. А я вот считаю, что ежемесячный доход на 1 человека должен быть не менее 300 т.р., причем, никаких ипотек, все бесплатно, ну и не работать бы еще.
вот это похоже на правду!
А то надоело читать о том что пенсии подняли на 953,48руб, и уровень жизни в стране улучшился в два раза. Ведь пенсионеры помогают своим детям, поэтому всем хорошо и жить стали более лучше
а в период с 2035 по 2039 годы уровень ВВП вырастет на 48% и пенсии будут расти на 1000 рублей ежемесячно в ежегодном исчислении и уровень бедности сократится на 58%, при том, что на сегодняшний день уровень бедности от уровня нищеты составляет 13% и продолжает ежеквартально сокращаться! Ура!
а пенсионеры вообще не в счет, выживают на нищенские пенсии, хотя у многих стаж приличный, но подсчеты пенсий такие хитрые при начислении, что работал, что не работал - практически одинаково
Зато у нас управленцы госкомпаний живут раз в 100 раз жирнее чем теже в США
подсчеты пенсий такие хитрые при начислении, что работал, что не работал - практически одинаково
Точно. Еще и у продолжающих работать прибавку прихватывают.
стотыщьпятьсот ! и ни центом меньше
Нет у нас экономистов. Одни реформаторы.
А у меня уже есть цветной телевизор. Мне всего хватает в жизни. 15000 рублей. Больше мне не надо.
На самом деле тут даже с США не надо сравнивать, достаточно сравнить со странами Прибалтики. Квасные патриоты узнают для себя много нового.