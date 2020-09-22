Для достижения хотя бы среднего уровня качества жизни семьям из России нужно зарабатывать как минимум 60 тысяч рублей на человека, заявил экономист Антон Любич в беседе с порталом ura.ru.

"Классический средний класс, который нам показывают в американских фильмах, с учетом разницы цен и всеми поправками на российские реалии – это 60 тысяч рублей на человека", – сказал он.

Таким образом, если говорить о семье, где два родителя и один ребенок, то для комфортной жизни понадобится 180 тысяч рублей. Семье с тремя детьми нужно уже 300 тысяч. При этом если оба взрослых работают, то к этой сумме следует добавить расходы на няню, а это уже 350 тысяч рублей в месяц, отмечает эксперт.

Любич подчеркивает, что такой уровень жизни могут себе позволить лишь 12,4% россиян, поскольку средняя зарплата в РФ составляет 40 тысяч рублей. В таком случае при общем доходе семьи в 80 тысяч они могут завести только одного ребенка и тратить по 20 тысяч на человека при учете помощи своим родителям. Следовательно, в сравнении США, россияне живут в 11 раз хуже.

"Если мы поставим планку, при которой в Америке живет треть населения, 33%, то у нас это будет 100 тысяч на человека. И таких у нас останется 3,4%. То есть в 11 раз меньше, чем в Америке", – констатировал эксперт.