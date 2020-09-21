Волейболисты "Университета" не сумели завоевать Кубок 75-летия Победы

Волейболисты "Университета" не смогли завоевать Кубок 75-летия Победы. Финал соревнований проходил с 18 по 20 сентября в Грозном. В мероприятии участвовали три победителя предварительных турниров.

В первый день финала алтайские волейболисты в упорной борьбе проиграли команде "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга со счетом 2:3 (25:12, 18:25, 20:25, 25:21, 15:17), 20 сентября барнаульцы уступили "Грозному" с результатом 1:3 (22:25, 21:25, 28:26, 21:25).

Таким образом, "Университет" занял третье место. Кубок 75-летия Победы завоевал "Грозный", который выиграл оба матча.