В России выявили почти 6,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 6 196 – до 1 109 595 человек. Об сообщают в федеральном оперштабе по ситуации с COVID-19.

Больше всего больных выявили в Москве (+915 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+209) и Московской области (+193). Алтайский край (+73) расположился на 27-м месте.

С начала пандемии коронавируса в стране выздоровели 911 973 человека. За последние сутки из больниц выписали 2 616 пациентов.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончался еще 71 человек. Всего в стране зафиксировали 19 489 летальных случаев.

По данным Роспотребнадзора, на сегодня в стране провели свыше 43,1 млн тестов на COVID-19. 282 тысячи тестов сделали за последние сутки.