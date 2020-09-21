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Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае резко похолодает и пойдет снег

, ИА "Амител"
Температура в регионе опустится до -1 градуса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В ближайшие дни в Алтайском крае резко похолодает. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре.

Так, уже во вторник, 22 сентября, по краю днем будет +14...+19°С, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. В ночь на среду, 23 сентября, температура составит от +4 до +9 градусов, местами в предгорьях до -1 градуса.

Днем 23 сентября в Алтайском крае обещают +12...+17 градусов, на большей части территории кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В ночь на 24 сентября, в регионе будет +1...+6°С, на большей части территории умеренные, местами сильные дожди, в предгорьях с мокрым снегом. Днем в четверг в Алтайском крае +8...+13 градусов, в предгорьях также ожидается мокрый снег.

В Барнауле во вторник днем синоптики обещают +15...+17 градусов, преимущественно без осадков. А вот в среду и четверг в краевой столице будет дождливо, температура воздуха составит +12...+14 и +9...+11 градусов соответственно. При этом сырая погода будет сопровождаться ветром со скоростью до 19 м/с.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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