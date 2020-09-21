Сотрудники барнаульского аэропорта получили награды от президента России

Указами президента Российской Федерации государственные награды получили два сотрудника АО "Авиапредприятие "Алтай". Соответствующая информация появилась на официальном сайте предприятия.

"Указом президента РФ № 557 от 14 сентября 2020 года за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" Пацару Виктору Райнгардовичу – первому заместителю генерального директора. Распоряжением президента РФ № 231-рп от 14 сентября 2020 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден почетной грамотой президента Российской Федерации Васильев Андрей Александрович – начальник службы СтиСТО", – говорится в сообщении.

На предприятии поздравили коллег и отметили, что почетные награды "являются подтверждением высокого уровня профессионализма и ответственности".