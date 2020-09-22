Барнаульцы обеспокоены вырубкой леса у станции Ползуново

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали об очередном факте вырубки леса. На этот раз спиленные стволы заметили у станции Ползуново.

"В Барнауле опять рубят лес! Вырубка площадью 3 га производится возле ст. Ползуново. Говорят, что разрешение дал Новосибирск", – пишет автор поста.

В комментариях под сообщением люди пишут, что лес вырубают и в других районах края: "Привет из Троицкого района", "В Углах и Михайловском районах вообще тоненькие "карандашики" вывозят фурами".

Также пользователей заинтересовало, почему Новосибирск, о чем говорит автор публикации, дает разрешение на вырубку в Алтайском крае.