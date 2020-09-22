Постепенное похолодание. О погоде в Алтайском крае 22 сентября

На смену теплым осенним дням в Алтайский край приходит постепенное похолодание. На протяжении нескольких дней температура воздуха будет снижаться.

22 сентября в регионе воздух прогреется до +14...+19 градусов. По прогнозам синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы до 19 метров в секунду.

В Барнауле во вторник, 22 сентября, температура воздуха составит от +15 до +17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.