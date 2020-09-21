Барнаульское "Динамо" на домашнем стадионе обыграло нынешнего лидера первенства ПФЛ

Барнаульское "Динамо" на своем стадионе выиграло у лидера. Очередной матч первенства ПФЛ против "КамАЗа" из Набережных Челнов состоялся 21 сентября на домашней арене алтайской команды.

В первой половине игры зрители забитых голов не увидели, а сразу после перерыва главный судья матча назначил в ворота Богдана Карюкина пенальти. Однако полузащитник "КамАЗа" Роман Янушковский с 11-метровой отметки не сумел пробить вратаря барнаульцев Богдана Карюкина. Это вдохновило динамовцев на более смелые действия в атаке, и на 67-й минуте только вышедший на замену Виктор Липин оказался самым расторопным в чужой штрафной, первым успел на отскок и расстрелял ворота голкипера челнинцев Алексея Мамина – 1:0. А на 82-й минуте защитник "КамАЗа" Георгий Бутулов после прострела Владислава Хмелевского срезал мяч под перекладину собственных ворот – 2:0. Уже в компенсированное время главный судья вновь назначил пенальти в ворота барнаульцев. На этот раз Александр Гаглоев переиграл Богдана Карюкина, но большего гостям добиться не удалось – 2:1, победа "Динамо".

В результате алтайские футболисты поднялись на седьмое место в таблице, а "КамАЗ", который впервые в сезоне потерял очки, удержался на первой строчке.

В следующем туре 24 сентября барнаульцы дома примут ижевский "Зенит".