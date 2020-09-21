В Сети появилась видеозапись смертельной аварии на Павловском такте

В сообществе "Инцидент Барнаул" появилось видео с регистратора, на котором запечатлен момент аварии на Павловском тракте. Водитель кроссовера, который через несколько секунд врежется в КамАЗ, несется по дороге с огромной скоростью.

После этого, судя по всему, происходит столкновение, и дорожники, которые работали на объекте, сбегаются к месту ДТП.

Напомним, что в смертельной аварии на Павловском тракте погибла семья из четырех человек: муж, жена и двое детей – трех и девяти лет. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже нашли признаки нарушения правил дорожного движения и проведут проверку по факту соблюдения дорожниками всех необходимых правил. Опубликованная в Сети видеозапись, а также информация о том, что водитель кроссовера мог быть пьян, раскрывают новые подробности страшной трагедии.