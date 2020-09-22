Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков не оставляет попыток добиться пересмотра вердикта суда, согласно которому ему предстоит провести в ИВС 10 суток. Административный арест был назначен в качестве наказания за вождение без прав. Новые жалобы поступили в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово). Ранее эта же инстанция отклонила сразу три ходатайства чиновника. Сколько еще будет продолжаться такой своеобразный "пинг-понг", предсказать сложно.
Новые четыре жалобы в кемеровский суд поступили одновременно – 17 сентября. Причем каждый документ апеллирует к решению мирового судьи судебного участка Крутихинского района Анны Самоцкой. Она еще в июле, рассмотрев правонарушение совершенное Вячеславом Новиковым, решила арестовать главу Октябрьского района Барнаула на 10 суток. Новикова тогда привлекли по ч. 2 ст.12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, лишенным прав").
Юрист Новикова Игорь Сарычев никаких пояснений относительно жалоб своего подопечного по традиции не дает. Впрочем, почти со с 100%-й уверенностью можно говорить о том, что и эта попытка оспорить решение нижестоящего суда окончится неудачей.
Генерал Новиков к отбытию наказания так и не приступил, хотя решение суда вступило в силу сразу после провозглашения. Дело в том, что чиновник находился и до сих пор продолжает пребывать на больничном. Как долго его не будет закрывать Вячеслав Новиков – вопрос.
Так или иначе все вышеперечисленные события дают основания предполагать, что мэрия не станет продлевать завершающийся в конце года контракт с муниципальным служащим. Уйти от административной ответственности у генерала вряд ли получится: срок давности по совершенному им правонарушению составляет два года, тогда как максимальное пребывание на больничном ограничено 10 месяцами (в исключительных случаях – 12).
Комментарии
Так в СИЗО на улице Канатной для этих целей больница находится. Сиди под стражей и лечись одновременно.
О как. Удивлён почему ещё прокуратура не возбудило уголовное дело по инспекторам Гибдд которые посмели его остановить а Новоалтайске и Крутихе.
А чё, не нравятся законы которые вот такие как ты напринимали?!?!?!?! Наслаждайся!
Какой трусливый генералишко!!!Нашкодил,как школьник,а отвечать боится.
Почему он на больничном?Зуб,наверное,удалил.Теперь год будет хворать.Как он в полиции служил,такой хилый?Куда смотрели доктора?Надо было еще тогда усыпить!!!
Глава муниципалитета пьяным за рулём, без прав , лишённый гоняет наплевав на закон РФ ? И это происходит в столице АК ? Господин МЭР просгиьесь наконец , Октябрьский район и так дохлый а тут ещё такое !
До каких пор такие люди будут у власти-ПОЗОР!!!
Думается, как этот клоун закроет больничный, Томенко заставит франка уволить позорника
чиновник находился и до сих пор продолжает пребывать на больничном. Как долго его не будет закрывать Вячеслав Новиков — вопрос.
Что же теперь пациенты сами решают, когда закрыть больничный?
Завести еще два дела - одно на врача за ложный больничный, второе на генерала за взятку [врачу] должностному лицу при исполнении в своих корыстных интересах
Месный, это ВЕЛИКИЙ комментарий, браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поговаривали, что этот субъект многих видных людей прессовал и даже планировал стать мэром. Может это и неправда. А может и правда.
Позор позорный.
Генерал Новиков... Да какой он офицер! Офицерскую честь он прокакал!
Позор Барнаула с таким работничком! Опять на первый канал в Человек и Закон надо новость скинуть! Почему его еще не уволили, почему гос служащие могут так долго сидеть на больничных, в коммерческой организации давно бы уволили!
Врача за ложный больничный к уголовному делу, нанесение ущерба бюджету , с зарплаты главы там уже и крупный размер наберется!!!
Тьфу.
Как уж на сковороде.
Наделал дел, так ответь.
Год на больничном? Живет обычной жизнью и получает деньги с государства? Налицо другое преступление
Спасибо комментаторам, от души посмеялась!
зря он это делает, публичность тут ни к чему. ну и кто-то, судя по освещению всего этого, у него есть не только друзья)
Этот "генерал" в свое время уничтожил профессиональное ядро криминальной милиции. вынудил уйти лучших. тех , кто имел свое мнение и не хотел идти на провокации и идти под суд, как Мандзюк. Абсолютно по надуманным причинам раздавал серьезные взыскания и очень не любил, когда их пытались обжаловать. Теперь сам мечется по судебным задворкам , как обделавшийся свин. и жалуется на тяготы и лишения при встрече.
если его выгнать он быстро сопьется
22.09.2020 09:48
- гость -
если его выгнать он быстро сопьется
Ну и...?
Водка в Барнауле , в Октябрьском районе кончится что ли?
22.09.2020 09:23
- гость -
Г-н Новиков?
22.09.2020 09:48
- гость -
Предлагаете держать у кормушки до упора? Так это издевательство над больным человеком.
Нет это бонус ко всему остальному, характеризующему личность. Синячит в одно лицо , потом волосы покрасит отеки фуросемидом сгонит и ну те властвовать
22.09.2020 10:01
- гость -
Нет. Я действительно посмеялась от души. Комментаторы сделали мой день.
22.09.2020 10:01
- гость -
22.09.2020 09:23
- гость -
Г-н Новиков?
от души посмеялась!
22.09.2020 08:54
Наталья
Дак они туда за этим и лезут!
22.09.2020 10:05
- гость -
Нет. Я действительно посмеялась от души. Комментаторы сделали мой день.
Вы нам пытаетесь донести мысль, что жалкие ничтожества пытаются вякать против вашего непотопляемого бога?