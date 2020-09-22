Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков не оставляет попыток добиться пересмотра вердикта суда, согласно которому ему предстоит провести в ИВС 10 суток. Административный арест был назначен в качестве наказания за вождение без прав. Новые жалобы поступили в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово). Ранее эта же инстанция отклонила сразу три ходатайства чиновника. Сколько еще будет продолжаться такой своеобразный "пинг-понг", предсказать сложно.

Новые четыре жалобы в кемеровский суд поступили одновременно – 17 сентября. Причем каждый документ апеллирует к решению мирового судьи судебного участка Крутихинского района Анны Самоцкой. Она еще в июле, рассмотрев правонарушение совершенное Вячеславом Новиковым, решила арестовать главу Октябрьского района Барнаула на 10 суток. Новикова тогда привлекли по ч. 2 ст.12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, лишенным прав").

Юрист Новикова Игорь Сарычев никаких пояснений относительно жалоб своего подопечного по традиции не дает. Впрочем, почти со с 100%-й уверенностью можно говорить о том, что и эта попытка оспорить решение нижестоящего суда окончится неудачей.

Генерал Новиков к отбытию наказания так и не приступил, хотя решение суда вступило в силу сразу после провозглашения. Дело в том, что чиновник находился и до сих пор продолжает пребывать на больничном. Как долго его не будет закрывать Вячеслав Новиков – вопрос.

Так или иначе все вышеперечисленные события дают основания предполагать, что мэрия не станет продлевать завершающийся в конце года контракт с муниципальным служащим. Уйти от административной ответственности у генерала вряд ли получится: срок давности по совершенному им правонарушению составляет два года, тогда как максимальное пребывание на больничном ограничено 10 месяцами (в исключительных случаях – 12).