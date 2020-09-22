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Новости

Отопительный сезон стартует в Барнауле

, ИА "Амител"
Подача тепла будет осуществляться поэтапно
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

22 сентября в Барнауле стартует отопительный сезон, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Подача тепла будет осуществляться поэтапно. В первую очередь отопление включат в социальных объектах – детских садах, школах, медицинских учреждениях. Часть из них уже подключены к теплоснабжению по заявкам", – говорится в сообщении.

Управляющие компании для подачи тепла в жилые дома должны открыть запорную арматуру. Если на улице станет тепло, то по заявлению собственников отопление приостановят.

Как рассказали в СГК, запас топлива на складах превышает установленный Минэнерго норматив по углю в 2,5 раза и почти в 6 раз – по мазуту. Общий запас твердого топлива – 394 тысячи тонн. Запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель, отметили в компании.

Если отопление в доме не появится, необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.09.2020 09:40
- гость -

Ну слава Богу!Хорошо, что в этом году не стали затягивать с началом, как в прошлые, и тянуть резину с этой ненавистной сороковкой (это когда 8 на на непонятные где и когда 5).Да вот только тепло в большинство домов придет не раньше, чем недельки через полторы, а где-то и до месяца.Сибирь, она и есть Сибирь, не случайно же в старые времена начинали 15 сентября, с учетом того, что все равно по технологии придется запускаться 14 дней.Ну хоть так.

22.09.2020 09:48
- гость -

Если на улице станет тепло, то по заявлению собственников отопление приостановят.

смешно! у нас 350 квартир и все через одного будут писать включить - выключить
да начнется битва!

22.09.2020 09:55
- гость -

22.09.2020 09:48
- гость -
А зачем писать, когда можно у себя в квартире повернуть кран на батарее, и выключить, если потеешь.Оно ведь как, хорошо, когда ресурс подается,и им можно управлять,хошь ВКЛ, хошь ВЫКЛ.Плохо другое, когда его нет.И тогда хоть запишись, ничего сделать нельзя.Его (тепла) тупо нет.А вентиль находится на другом конце города, и крутит вертит его непонятно кто.

22.09.2020 10:05
АБОРИГЕН

22.09.2020 09:55
- гость -
Ну выключишь ты батарею, а платить то меньше ты от этого не будешь.

22.09.2020 10:10
- гость -

22.09.2020 10:05
Будешь.Ресурса потребляется меньше, знач и ценник ниже.

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