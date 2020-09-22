Отопительный сезон стартует в Барнауле

22 сентября в Барнауле стартует отопительный сезон, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Подача тепла будет осуществляться поэтапно. В первую очередь отопление включат в социальных объектах – детских садах, школах, медицинских учреждениях. Часть из них уже подключены к теплоснабжению по заявкам", – говорится в сообщении.

Управляющие компании для подачи тепла в жилые дома должны открыть запорную арматуру. Если на улице станет тепло, то по заявлению собственников отопление приостановят.

Как рассказали в СГК, запас топлива на складах превышает установленный Минэнерго норматив по углю в 2,5 раза и почти в 6 раз – по мазуту. Общий запас твердого топлива – 394 тысячи тонн. Запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель, отметили в компании.

Если отопление в доме не появится, необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города.