Российские банки начали переводить зарплату по номеру телефона

Российские банки решили не дожидаться ЦБ и начали переводить зарплаты по номеру телефона. Для этого они используют существующий механизм системы быстрых платежей, пишет РБК.

Системой могут пользоваться не только работодатели, но также микрофинансовые организации, которые смогут таким образом перечислять займы, а также магазины, в случае если необходимо сделать возврат.

Директор по развитию "Делобанка" Ирина Кузьмина рассказала, что новый сервис можно использовать для ряда целевых переводов физическим лицам.

"Механизм будет востребован также микрофинансовыми организациями при выплате займов клиентам", – сказала она.