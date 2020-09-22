Коттедж с сауной и кинотеатром за 50 млн рублей продают в Барнауле

Фото: avito.ru
В Барнауле в районе Горы продают коттедж за 50 миллионов рублей. Объявление размещено на площадке "Авито".
Трехэтажный дом находится на участке 17 соток во 2-м Вешнем тупике. На первом этаже есть кухня-столовая, гостиная, гардеробная, кабинет и санузел. На втором этаже, помимо спален, находится просторная гардеробная, комната отдыха и большая ванная, а на третьем – комната с домашним кинотеатром. Кроме того, в доме есть цокольный этаж с сауной, солевой комнатой, бильярдной, гардеробной, санузлом и прачечной.
На участке выполнен ландшафтный дизайн. Там же есть зона барбекю, сад, баня с бассейном и кухней, а также профессиональная игровая площадка. Гаражный комплекс рассчитан на два автомобиля, а во дворе можно разместить еще пять машин.
Комментарии
Все хорошо и дорого. Не уже не современно. За 50 не продать. 30 - может быть, но объект в любом случае обречён долго ждать своего покупателя
Заработано честным трудом, точно .
Да-да, тот кто может купить такой, уже имеет свой похожий
Переток богатства от богатых к верхнему среднему классу почти остановился. Страты консервируются. Богатые начинают вариться в собственном соку, богатство передаётся по наследству или через удачный брак. И кому тогда продавать такое имущество спрашивается? Новых богатых нет, только разве у кого дети подрастут или богатая разведённая женщина купит. Но дети уезжают из края им такие хоромы не нужны, на богатых разведёнок тоже надежды никакой. Приток новой элиты в край тоже не порождает спрос на такие дома, там в основном идёт аренды. Тупик получается господа
Думаю, надо покупать это жильё. Но вопросы есть. Подскажите, кто знает. Как там с транспортом? Трамваи нормально ходют? Мне к первой смене на станкостроительный реально уехать будет?
Дораха бахата.