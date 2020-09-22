Коттедж с сауной и кинотеатром за 50 млн рублей продают в Барнауле

Фото: avito.ru

В Барнауле в районе Горы продают коттедж за 50 миллионов рублей. Объявление размещено на площадке "Авито".

Трехэтажный дом находится на участке 17 соток во 2-м Вешнем тупике. На первом этаже есть кухня-столовая, гостиная, гардеробная, кабинет и санузел. На втором этаже, помимо спален, находится просторная гардеробная, комната отдыха и большая ванная, а на третьем – комната с домашним кинотеатром. Кроме того, в доме есть цокольный этаж с сауной, солевой комнатой, бильярдной, гардеробной, санузлом и прачечной.

На участке выполнен ландшафтный дизайн. Там же есть зона барбекю, сад, баня с бассейном и кухней, а также профессиональная игровая площадка. Гаражный комплекс рассчитан на два автомобиля, а во дворе можно разместить еще пять машин.