Новостройки к концу года могут подорожать на 15%

К концу 2020 года цены на новое жилье в России могут вырасти на 12-15%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости.
Руководитель ЦИАН Алексей Попов рассказал, что рост на 12%, который ожидается по итогам года, обусловлен высоким спросом из-за программы льготной ипотеки и выходом на рынок инвесторов. Директор риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов заявил, что в некоторых регионах стоимость квадратного метра нового жилья может вырасти более чем на 15%.
Кроме того, по мнению экспертов рынка недвижимости, на 7% может увеличиться стоимость вторичного жилья.
Комментарии
из-за разницы в курсах евро и доллара в москве и питере уже все взлетело процентов на 20-25% (там продается все в валюте по курсу пересчета)