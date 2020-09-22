Новостройки к концу года могут подорожать на 15%

К концу 2020 года цены на новое жилье в России могут вырасти на 12-15%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Руководитель ЦИАН Алексей Попов рассказал, что рост на 12%, который ожидается по итогам года, обусловлен высоким спросом из-за программы льготной ипотеки и выходом на рынок инвесторов. Директор риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов заявил, что в некоторых регионах стоимость квадратного метра нового жилья может вырасти более чем на 15%.

Кроме того, по мнению экспертов рынка недвижимости, на 7% может увеличиться стоимость вторичного жилья.