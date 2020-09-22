Эксперт рассказал, куда пропадают фото и документы со смартфона

Вирусы, сбой в кэше или проблемы с SD-картой могут быть причинами того, что фото или документы пропадают со смартфона. Однако каждая из этих проблема решаема, заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Чаще всего фотоснимки и иные файлы пропадают с Android-смартфонов. В этом случае, отмечает эксперт, неполадки могут быть связаны с SD-картой, которая оказалась повреждена либо была отформатирована. Также изображения могут не отображаться из-за сбоя в кэше – тогда его следует очистить и перезапустить устройство. Не лишним будет проверить гаджет на вирусы.

"Восстановить удаленные, в том числе случайно, фотографии и файлы можно с помощью сервиса "Google Фото" в течение 60 дней. Аналогично можно восстановить удаленные файлы на iPhone при использовании iCloud", – сказал Куканов в беседе с агентством "Прайм".