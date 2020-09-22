Алтайский бодибилдер стал победителем чемпионата Южного федерального округа

Представитель Алтайской федерации бодибилдинга Владислав Алексеев стал победителем чемпионата Южного федерального округа. Состязание прошло в Краснодаре, пишет официальный сайт Алтайского края.

"Подопечный известного алтайского специалиста по бодибилдингу Александра Барбашина стал победителем соревнований в номинации "пляжный бодибилдинг" в своей ростовой категории и в абсолютном первенстве", – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что хоккеисты "Динамо-Алтай" начали новый сезон с двух побед. В матче первого тура Первенства ВХЛ барнаульцы уверенно выиграли в Саратове у местного "Кристалла", а в повторной игре 20 сентября динамовцы вновь одержали волевую победу.