Правила жизни Искателей. Велосипедист о том, как объехать мир на двух колесах

Мы продолжаем знакомить читателей с героями спецпроекта ко дню рождения "Радио Искатель" в Барнауле и Горно-Алтайске. "Правила жизни Искателей" – это серия эксклюзивных интервью с известными в Алтайском крае спортсменами, бизнесменами и исследователями. "Бороться и искать! Найти и не сдаваться!" – следуя девизу "Радио Искатель", каждый герой проекта остался верен своему необычному увлечению и смог превратить его в профессию.

Четвертым гостем проекта стал велосипедист с многолетним стажем Игорь Рева. В детстве он, как и другие дети, катался на "Урале" и "Каме", но о велоспорте и не помышлял. А в студенчестве Рева однажды просто зашел в супермаркет, увидел там симпатичный велосипед и купил его. Так и началось увлечение Игоря. В 2015 году он превратил свое хобби в работу и занялся ремонтом велосипедов. А в 2016 году решился на уникальное 111-дневное велопутешествие до мыса Пиай в Малайзии. В общей сложности он преодолел 9500 километров пути, за что получил премию "Престиж" в номинации "Достижение года 2016". С 2017 года Игорь Рева учит других, как путешествовать на велосипеде: он создал фирму Reva Travel и теперь организует велотуры в Горный Алтай и Шерегеш. Интервьюер проекта – ведущий "Радио Искатель Барнаул" Сергей Зубчук. Автор фото – Татьяна Алдабаева.

Послушать интервью с Игорем Ревой и другими героями проекта можно в Барнауле на частоте 90.7FM и в Горно-Алтайске на частоте 100.6 FM. Ну, а мы публикуем правила жизни нашего следующего Искателя.

У меня есть три главных черты характера. Первое – я не терплю ложь в любом ее проявлении. Второе – у меня обостренное чувство справедливости. И третье – я всегда ищу что-то новое для себя. Не могу я просто сидеть на месте: хочется постоянно развиваться.

Нельзя приготовиться ко всему. Как бы много ни узнавал, всегда будет что-то, к чему ты окажешься не готов. С любыми ситуациями нужно бороться. Если есть хоть какое-то желание куда-то отправиться, нужно отбросить все страхи и поехать. Самое сложное – сделать первый шаг. Потом все пойдет легче.

Если уверен – не откладывай. На свое путешествие в Малайзию я решился спонтанно. Один раз встретил в Барнауле китайского студента, который приехал сюда на велосипеде. Я его спросил, почему он сначала вуз не закончил. И он сказал так: "Когда, если не сейчас?" Во мне от этой фразы что-то зажглось. Я не знал языка, не имел опыта. Наспех составил маршрут и отправился. Точно знал, что должен поехать.

Дорожи свободой. Я какое-то время работал в УФСИН. И вот в один прекрасный день я освобождал заключенного. Он сказал мне: "Ну, что, Владимирович, я пошел на волю, а ты сиди дальше". Для меня это был щелчок по носу. Я увидел свою жизнь с другой стороны. Принял решение и написал рапорт. Ушел и почувствовал себя в море. Казалось, что теперь можно все.

Велосипед нужно выбирать с умом. Мне с началом каждого сезона приходится давать людям советы. Раньше велосипеды были более универсальными. Сейчас их разделили по дисциплинам. Поэтому нужно хотя бы знать, где ты будешь кататься. Все индивидуально. Если ориентироваться по цене, то все велосипеды дешевле 35 тысяч рублей – пустая трата денег. Цена хорошего велосипеда начинается ближе к ста тысячам.

Не бывает непреодолимых проблем. В жизни всегда нужно что-то преодолевать. Не существует ситуации в твоей жизни, которая тебе не по силам. Это делает тебя сильнее. Даже в моем путешествии некоторые моменты вводили в шок. Но они меня закалили. Теперь я их вспоминаю как приключения.

Не останавливайся на достигнутом. Это я понял, когда уже был в Малайзии и подъезжал к своему финишу. Все путешествие я представлял себе картинку из интернета. Пытался понять, как я там окажусь и какие ощущения у меня будут. Когда я увидел табличку "мыс Пиай", у меня крокодильи слезы полились. Понял, что все заканчивается, а мне хотелось ехать дальше. Для меня уже не существовало никаких преград.

Жизнь – это путешествие. И ты ее острее чувствуешь, когда постоянно видишь и узнаешь что-то новое. Просыпаешься с мыслью о том, что же ждет тебя за очередным поворотом. Думаешь, где будешь ночевать следующую ночь. Приключения – это настоящий наркотик для меня.