Началась астрономическая осень

Астрономическая осень на северном полушарии Земли началась 22 сентября в 16:31 (мск). В это время Солнце сменило северное полушарие Земли на южное, пишут "Известия".

"22 сентября 2020 года в 16:31 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное, – заявили астрономы. – В северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, в южном – весна. Этот день называют днем осеннего равноденствия".

Такое название дню дали из-за движения Солнца по небосклону и продолжительности его нахождения относительно горизонта. Так, звезда восходит точно на восходе и заходит точно на западе.